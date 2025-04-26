ВИДЕО: в Риге подросток ехал, уцепившись за троллейбус

На кадрах видно, как юноша в темной одежде держится за металлические элементы на задней части троллейбуса. Подобные действия не только крайне безрассудны, но и смертельно опасны. Малейшая ошибка — внезапное торможение, резкий поворот или неровность на дороге — могут привести к тяжелейшим травмам или даже гибели. Важно понимать, что троллейбус — это не место для игр: его движение непредсказуемо для того, кто находится снаружи без всякой защиты.