Новая реальность: с 2027 года центр Риги могут закрыть для "грязных" авто

На данный момент основные принципы создания зоны еще определяются, но уже известно, что ограничения могут затронуть исторический центр Риги, а также районы вокруг "железнодорожного кольца", то есть весь центр. Зоны с низким уровнем выбросов уже введены в нескольких европейских городах, что помогло значительно сократить дорожное движение и, как следствие, загрязнение в центре города. Например, в норвежской столице Осло транспортные средства с более высоким уровнем выбросов облагаются значительно более высокими дорожными сборами - от четырех до девяти евро в зависимости от типа автомобиля, уровня выбросов, времени суток, а также зонирования - чем ближе к центру, тем дороже. Однако по Риге конкретики пока нет - авторы инициативы все еще спорят о том, как будет функционировать зона, пишет Latvijas Avīze.