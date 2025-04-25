По причине отключения от сети РФ в Латвии с 1 июля увеличатся счета за электричество. Сколько будем доплачивать за независимость?
С 1 июля в Латвии ожидается увеличение счетов за электроэнергию, связанное с отключением энергосистем стран Балтии от энергосистемы России.
Изменения предусматривают, что получатели услуги балансировки должны будут покрывать расходы на поддержание балансирующих мощностей.
«По нашим расчетам, для среднего домохозяйства, которое потребляет около 100 киловатт в месяц, общий счет может вырасти примерно на 40 центов в месяц. Это начиная с 1 июля. Однако, если сравнивать с прошлым годом, счета снизились на 20–30 процентов. Также прогноз на этот год показывает, что цены на электроэнергию будут ниже, чем в прошлом году. Солнечные панели становятся все более распространенными. В солнечные дни цены на электроэнергию на бирже чаще становятся отрицательными или приближаются к нулю, и таких дней становится все больше. В целом счета за электроэнергию снижаются», — прокомментировал министр климата и энергетики Каспарс Мелнис в передаче Dienas personība ar Veltu Puriņu.
С 8 по 9 февраля этого года произошел выход балтийской энергосистемы из объединенной энергосистемы России, так называемого кольца БРЭЛЛ, и присоединение к единой электросети Европы. Учитывая, что с момента вторжения России в Украину в 2022 году риски для балтийской энергосистемы возросли, присоединение Балтии к европейской электросети произошло почти на год раньше запланированного срока.