По причине отключения от сети РФ в Латвии с 1 июля увеличатся счета за электричество. Сколько будем доплачивать за независимость?

«По нашим расчетам, для среднего домохозяйства, которое потребляет около 100 киловатт в месяц, общий счет может вырасти примерно на 40 центов в месяц. Это начиная с 1 июля. Однако, если сравнивать с прошлым годом, счета снизились на 20–30 процентов. Также прогноз на этот год показывает, что цены на электроэнергию будут ниже, чем в прошлом году. Солнечные панели становятся все более распространенными. В солнечные дни цены на электроэнергию на бирже чаще становятся отрицательными или приближаются к нулю, и таких дней становится все больше. В целом счета за электроэнергию снижаются», — прокомментировал министр климата и энергетики Каспарс Мелнис в передаче Dienas personība ar Veltu Puriņu.