Готовь елки летом! В микрорайонах Риги посадят ели, которые можно будет украшать на Рождество

В понедельник, 28 апреля, елки будут посажены в парке Нордекю, на улице Грамздас, на углу улиц Фрича Бривземниека и Виенибас гатве и на улице Баускас, 149А, а в среду, 30 апреля, в усадьбе Мазъюмправас, на улице Малиенас, 60 и улице Гайленю, 14.