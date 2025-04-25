ВИДЕО, ФОТО: на Кипсале открылась масштабная выставка "Auto 2025"

В разделе "Автомеханика" посетители смогут ознакомиться с автомобильными аксессуарами, оборудованием, автохимией и косметикой, шинами, дисками, запчастями, оборудованием и инструментами для автосервисов. Также в рамках этого раздела пройдут конференции для профессионалов.