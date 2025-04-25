ВИДЕО, ФОТО: на Кипсале открылась масштабная выставка "Auto 2025"
С 25 по 27 апреля в Международном выставочном центре Ķīpsala проходит международная автомобильная выставка "Auto 2025". В рамках экспозиции можно увидеть как новейшие автомобили ведущих мировых производителей, так и образцы классического автопрома.
Выставка объединяет три тематических раздела: "Новые автомобили", "Автомеханика" и "Auto Exotica".
В разделе "Новые автомобили" представлены самые свежие модели легковых авто, коммерческий транспорт, прицепы, электромобили и зарядные станции, квадрициклы, скутеры, кемперы, а также различные решения в сфере мобильности.
В разделе "Автомеханика" посетители смогут ознакомиться с автомобильными аксессуарами, оборудованием, автохимией и косметикой, шинами, дисками, запчастями, оборудованием и инструментами для автосервисов. Также в рамках этого раздела пройдут конференции для профессионалов.
А раздел "Auto Exotica" порадует зрителей тюнингованными, спортивными и хобби-автомобилями, классикой и отреставрированными машинами, аксессуарами для автоспорта и тюнинга, автомобильным аудио и виниловой обклейкой, а также конкурсами и шоу-программами.
В прошлом году выставку "Auto 2024" за три дня посетили 34 600 человек. Организатор выставки — Международная выставочная компания BT 1, которая проводит мероприятие с 1995 года.
На Кипсале открылась масштабная выставка "Auto 2025" (25.04.2025)
В Международном выставочном центре Ķīpsala с 25 апреля по воскресенье, 27 апреля, проходит международная автомобильная выставка "Auto 2025".