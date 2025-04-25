Десятки кандидатов уже исключены из списков на муниципальные выборы

О некоторых случаях агентство LETA уже сообщало. Например, Добельская избирательная комиссия исключила Северину Репникову из списка кандидатов от партии "Республика", так как она в своих документах указала работу в самоуправлении, что не получило подтверждений. В Лиепае из-за неправильно указанного места работы из списков исключен кандидат от партии "Латвия на первом месте" Александр Валюмс.