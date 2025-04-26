В Нидерландах захотели разделить Бельгию - себе забрать Фландрию, а Валлонию отдать Франции
Спикер нижней палаты Нидерландов и член ультраправой "Партии свободы" Мартин Босма предложил послу Франции Франсуа Алабрюну разделить территорию Бельгии между их странами.
Как сообщает бельгийское издание RTL Info, свою идею по разделению Бельгии Босма представил послу Франции во время ужина. Спикер заявил о том, что Нидерланды хотят, чтобы Фландрия присоединилась к ним, а Валлония сможет перейти к Франции.
Заявление Босмы ошеломило не только французского дипломата, но и нескольких других чиновников, присутствовавших на ужине. После этого нидерландский политик попытался оправдать свои слова тем, что он якобы "просто говорил о том, что может произойти".
RTL Info также напоминает, что присоединение Фландрии к Нидерландам в случае распада Бельгии вписывается в идею Геерта Вилдерса, лидера нидерландской ультраправой партии PVV (Партия свободы), о создании "Великих Нидерландов". Эта идея также находит поддержку в Бельгии — как в рядах партии Vlaams Belang, так и со стороны нынешнего премьер-министра Бартa Де Вевера. Последний в интервью газете De Zondag в прошлом году подчеркнул, что "Фландрия и Нидерланды имеют много общего", но добавив при этом: "сейчас не время говорить о воссоединении".