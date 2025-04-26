В Нидерландах захотели разделить Бельгию - себе забрать Фландрию, а Валлонию отдать Франции

RTL Info также напоминает, что присоединение Фландрии к Нидерландам в случае распада Бельгии вписывается в идею Геерта Вилдерса, лидера нидерландской ультраправой партии PVV (Партия свободы), о создании "Великих Нидерландов". Эта идея также находит поддержку в Бельгии — как в рядах партии Vlaams Belang, так и со стороны нынешнего премьер-министра Бартa Де Вевера. Последний в интервью газете De Zondag в прошлом году подчеркнул, что "Фландрия и Нидерланды имеют много общего", но добавив при этом: "сейчас не время говорить о воссоединении".