В субботу торжественно откроется крупнейший в Латвии магазин для рыбаков с бассейном для тестирования снастей

Торжественное открытие пройдет с особой программой для рыболовов. Все желающие смогут получить ценные советы от профессионалов своего дела. Например, вместе с Гинтом Зейлисом можно будет узнать, как выбрать эхолот и подходящую лодку. Марис Рухманис расскажет о фидерной ловле и секретах поимки крупных лещей, а Каспар Холмс — о современных онлайн-технологиях и их роли в сегодняшней рыбалке. С Мартиньшем Плешсем можно будет узнать все о нахлыстовой ловле, а с Евгением Гудовичем — о стратегиях ловли рыбы.