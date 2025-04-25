В субботу торжественно откроется крупнейший в Латвии магазин для рыбаков с бассейном для тестирования снастей
В преддверии нового рыболовного сезона, в эту субботу, 26 апреля, с 12:00 до 17:00 в торговом центре SĀGA+ пройдут праздничные мероприятия по случаю открытия крупнейшего в Латвии магазина рыболовных товаров - Ēsma Outdoor.
Новый магазин предлагает совершенно новый формат покупок — специальный бассейн, в котором каждый рыбак сможет протестировать рыболовные принадлежности прямо на месте.
Ēsma Outdoor предоставляет возможность испытать приманки и спиннинги в условиях, максимально приближенных к реальным. Бассейн имеет длину около 7 метров и объем 9 кубических метров.
Торжественное открытие пройдет с особой программой для рыболовов. Все желающие смогут получить ценные советы от профессионалов своего дела. Например, вместе с Гинтом Зейлисом можно будет узнать, как выбрать эхолот и подходящую лодку. Марис Рухманис расскажет о фидерной ловле и секретах поимки крупных лещей, а Каспар Холмс — о современных онлайн-технологиях и их роли в сегодняшней рыбалке. С Мартиньшем Плешсем можно будет узнать все о нахлыстовой ловле, а с Евгением Гудовичем — о стратегиях ловли рыбы.
Ēsma Outdoor ориентирован на рыбаков всех направлений — спиннинговую ловлю с берега и с лодки, ловлю форели и карпа, фидерную и поплавочную ловлю, а также морскую рыбалку. Особенно широк и уникален для Латвии ассортимент товаров для нахлыста и рыбалки в Норвегии. Магазин будет интересен и любителям активного отдыха — здесь представлен выбор одежды, аксессуаров и снаряжения для природы.