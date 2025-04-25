Пациенты, знайте! Отсутствие понятных и уважительных объяснений врача - нарушение ваших прав

В прошлом году в ИЗ поступило 117 жалоб от пациентов или их родственников на нарушение прав пациентов, что на 15 % меньше, чем год назад. Из них 56 жалоб касались предусмотренного законом права пациента на информацию, в том числе о состоянии его здоровья и плане лечения, и в 34 случаях эти права были признаны нарушенными. В 2023 году в ИЗ поступило 138 жалоб.