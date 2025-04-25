VID обращается к налогоплательщикам и призывает до 1 мая уточнить важную информацию

Заявленный основной вид деятельности должен соответствовать реальной ситуации и отражать принадлежность налогоплательщика — предприятия или лица, осуществляющего хозяйственную деятельность, — к определенной отрасли и сфере деятельности. Если в течение года основной вид деятельности (то есть та, которая обеспечила наибольшую долю в общем обороте в этом году) изменился, об этом необходимо сообщить в VID в период с 1 января по 1 мая следующего года.