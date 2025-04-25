Bloomberg: США хотят, чтобы РФ признала право Украины иметь свою армию
США намерены потребовать от России признания права Украины на собственную армию и оборонную промышленность. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как пишет "Радио Свобода", в публикации говорится об американских предложениях по варианту мирного соглашения между Киевом и Москвой. По словам собеседников Bloomberg, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, как ожидается, поднимет данный вопрос во время своей следующей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Согласие предоставить Украине адекватно оснащенную и укомплектованную армию, как того требует Киев и его европейские союзники, означало бы, что Путину придется отказаться от одной из главных заявленных им военных целей - по демилитаризации Украины, отмечается в публикации.
Связанные с армией требования названы в статье признаком того, что администрация Трампа добивается уступок как от Киева, так и от Москвы, пытаясь положить конец войне, которая продолжается уже четвертый год.