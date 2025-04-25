ФОТО: в Риге спасли пенсионера, который прыгнул в Даугаву с Вантового моста

Прибыв на место, полицейские-спасатели обследовали акваторию и заметили в Даугаве плывущего мужчину. Подъехав к нему на лодке, спасатели обратились к мужчине, который признался, что нуждается в помощи, чтобы выбраться из холодной воды на берег. Спустя мгновение спасатели подняли мужчину в лодку и доставили на берег, где его передали медикам.