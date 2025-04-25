Подъехав к нему на лодке, спасатели обратились к мужчине, который признался, что нуждается в помощи, чтобы выбраться из холодной воды на берег.
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Вчера 10:02
ФОТО: в Риге спасли пенсионера, который прыгнул в Даугаву с Вантового моста
На прошлой неделе, 18 апреля, незадолго до полуночи спасатели вытащили из Даугавы пожилого мужчину, который прыгнул в воду с Вантового моста.
Как сообщает Рижская муниципальная полиция, незадолго до полуночи поступила информация от Государственной пожарно-спасательной службы о человеке, прыгнувшем в Даугаву с Вантового моста. На место происшествия немедленно выехали спасатели Управления безопасности на воде.
Прибыв на место, полицейские-спасатели обследовали акваторию и заметили в Даугаве плывущего мужчину. Подъехав к нему на лодке, спасатели обратились к мужчине, который признался, что нуждается в помощи, чтобы выбраться из холодной воды на берег. Спустя мгновение спасатели подняли мужчину в лодку и доставили на берег, где его передали медикам.