В прошлом году на оборону тратили не менее 2% ВВП 22 страны НАТО

В преддверии саммита в Гааге страны, которые все еще не достигли целевого показателя, также заявили о своей решимости наконец-то увеличить расходы на оборону. Испания, например, объявила на этой неделе, что вложит 10 миллиардов евро в этом году, чтобы достичь целевого показателя в 2 % ВВП. В 2024 году Польша потратила на оборону 4,07 % ВВП, Эстония - 3,41 %, а Латвия - 3,39 %. Бельгия, Канада, Хорватия, Италия, Люксембург, Черногория, Португалия, Словения и Испания пока не достигли показателя 2%.