Гаусс: лучшим решением для airBaltic было бы мое возвращение в компанию

В то же время Гаусс заявил, что решение о его увольнении было политически мотивированным, и он считает, что лучшим решением для airBaltic было бы его возвращение в компанию. "Однако я по-прежнему поддерживаю компанию и оставляю за собой право вернуться к этому вопросу в будущем, если это будет необходимо", - сказал он.