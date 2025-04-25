Гаусс: лучшим решением для airBaltic было бы мое возвращение в компанию
Уволенный в начале апреля этого года исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс считает, что после его увольнения остались невыполненные обязательства.
"Исходя из моего трудового договора, я считаю, что остались невыполненные обязательства", - сказал Мартин Гаусс в интервью агентству LETA, отвечая на вопрос, будет ли он требовать компенсации.
Он подтвердил, что последнюю выплату он получил в день увольнения, и с тех пор других выплат не было.
В то же время Гаусс заявил, что решение о его увольнении было политически мотивированным, и он считает, что лучшим решением для airBaltic было бы его возвращение в компанию. "Однако я по-прежнему поддерживаю компанию и оставляю за собой право вернуться к этому вопросу в будущем, если это будет необходимо", - сказал он.
Представители airBaltic ранее подчеркивали, что все обязательства перед Гауссом выполнены решением совета от 7 апреля. Расчеты после увольнения произведены в полном объеме, и никаких дополнительных выплат или компенсаций, согласно решению, не предусмотрено. Учитывая конфиденциальность решения, авиакомпания не будет давать дальнейших комментариев по этому вопросу.