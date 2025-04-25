Работы по реконструкции Земитанского моста начались в ноябре прошлого года, а закончить их планируется к осени 2026 года.
В Латвии
Вчера 09:05
Изменилась организация движения на Земитанском мосту, а остановки общественного транспорта закрылись
В связи с продолжением реконструкции Земитанского моста в Риге с сегодняшнего дня и до 30 мая будет изменена организация движения на мосту.
Движение перенаправлено на новое дорожное покрытие в направлении из центра. Как и раньше, в обоих направлениях - по две полосы движения. Пешеходное движение на мосту станется перекрытым, а остановки общественного транспорта закрыты.
Работы по реконструкции Земитанского моста начались в ноябре прошлого года, а закончить их планируется к осени 2026 года. В общей сложности реконструкция моста обойдется в 24,2 миллиона евро, из них самоуправление софинансирует 3,6 миллиона евро.
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