Изменилась организация движения на Земитанском мосту, а остановки общественного транспорта закрылись
фото: LETA
Работы по реконструкции Земитанского моста начались в ноябре прошлого года, а закончить их планируется к осени 2026 года.
В Латвии

Изменилась организация движения на Земитанском мосту, а остановки общественного транспорта закрылись

Отдел новостей

LETA

В связи с продолжением реконструкции Земитанского моста в Риге с сегодняшнего дня и до 30 мая будет изменена организация движения на мосту.

Движение перенаправлено на новое дорожное покрытие в направлении из центра. Как и раньше, в обоих направлениях - по две полосы движения. Пешеходное движение на мосту станется перекрытым, а остановки общественного транспорта закрыты.

Работы по реконструкции Земитанского моста начались в ноябре прошлого года, а закончить их планируется к осени 2026 года. В общей сложности реконструкция моста обойдется в 24,2 миллиона евро, из них самоуправление софинансирует 3,6 миллиона евро.

В Риге начались работы по реконструкции моста Йоргиса Земитана.

Экскаваторы убрали старое покрытие Земитанского моста

На этой неделе в Риге начались работы по реконструкции моста Йоргиса Земитана. В рамках этих работ было демонтировано покрытие моста ...

Лестницы Земитанского моста - в предаварийном состоянии

Темы

Мост Йорга Земитана

Другие сейчас читают