В пятницу будет преимущественно сухо и ветрено
фото: LETA
В Латвии

В пятницу будет преимущественно сухо и ветрено

Отдел новостей

LETA

В пятницу в большинстве районов Латвии будет переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки, прогнозируют синоптики.

Северный, северо-западный ветер будет дуть порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха составит +7...+12 градусов.

В Риге ожидается солнечная погода, без осадков. Северный, северо-западный ветер будет порывистым, до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит около +8 градусов.

Погоду определяет восточный край антициклона.

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