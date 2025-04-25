В Латвии
Вчера 08:56
В пятницу будет преимущественно сухо и ветрено
В пятницу в большинстве районов Латвии будет переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки, прогнозируют синоптики.
Северный, северо-западный ветер будет дуть порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха составит +7...+12 градусов.
В Риге ожидается солнечная погода, без осадков. Северный, северо-западный ветер будет порывистым, до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит около +8 градусов.
Погоду определяет восточный край антициклона.