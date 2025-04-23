Кто хочет стать миллионером? Поиск нового исполнительного директора авиакомпании airBaltic начался

Представители airBaltic подчеркивают, что все обязательства перед прежним исполнительным директором Мартином Гауссом выполнены решением совета от 7 апреля. Расчеты произведены в полном объеме, в соответствии с решением дополнительные платежи или компенсации не предусмотрены. Учитывая конфиденциальность решения, более подробных комментариев по этому вопросу авиакомпания не предоставляет.