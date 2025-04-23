Кто хочет стать миллионером? Поиск нового исполнительного директора авиакомпании airBaltic начался
Совет латвийской национальной авиакомпании airBaltic начал международный отборочный процесс, чтобы найти нового исполнительного директора авиакомпании.
Планируется, что вакансия исполнительного директора airBaltic будет объявлена 30 апреля, а общий процесс отбора может занять около трех месяцев. Процесс отбора будет осуществляться в соответствии с латвийским законодательством. Cовет airBaltic собрал и утвердил номинационную комиссию, задачей которой будет обеспечение профессиональной, объективной и прозрачной оценки кандидатов.
В состав комиссии войдут член консультативного совета по корпоративному управлению Министерства юстиции Юлия Быстрова, госсекретарь Министерства сообщения Андулис Жидков, руководитель департамента межведомственной координации Кабинета министров, заместитель директора Государственной канцелярии по вопросам государственного развития и межотраслевого управления Петерис Вилкс, заместитель госсекретаря Министерства финансов по вопросам финансовой политики Лига Клявиня, председатель совета аirBaltic Андрей Мартынов, заместитель председателя совета airBaltic Юргис Седлениекс, а также торговый директор коммерческого департамента немецкой чартерной авиакомпании Sundair Ральф Ульман.
Новый исполнительный директор будет назначен по решению совета с учетом рекомендаций номинационной комиссии. До тех пор авиакомпанией продолжит руководить ее действующий временный исполнительный директор, директор по оперативному управлению и член правления Паулс Цалитис.
Представители airBaltic подчеркивают, что все обязательства перед прежним исполнительным директором Мартином Гауссом выполнены решением совета от 7 апреля. Расчеты произведены в полном объеме, в соответствии с решением дополнительные платежи или компенсации не предусмотрены. Учитывая конфиденциальность решения, более подробных комментариев по этому вопросу авиакомпания не предоставляет.
Мартынов отметил, что airBaltic сейчас находится на решающем этапе развития и новый руководитель будет играть важную роль в обеспечении долгосрочного роста предприятия. "Мы ищем лидера с международным взглядом, четким стратегическим мышлением и способностью укрепить airBaltic как современную и конкурентоспособную европейскую авиакомпанию", - подчеркнул Мартынов.