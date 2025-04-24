Последний троллейбус на Ратушной площади: ностальгические архивные кадры возвращают нас в 2009 год

"Спасибо за добрые воспоминания", — написала одна из комментаторов. Другие признавались: до сих пор жалеют об исчезновении этого небольшого, но такого удобного городского элемента. Город менялся, маршруты корректировались, и перемены казались тогда чем-то логичным — пока вдруг не оказывается, что обычная остановка из прошлого могла оставить такой эмоциональный след.