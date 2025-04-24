Последний троллейбус на Ратушной площади: ностальгические архивные кадры возвращают нас в 2009 год
В латвийском сегменте TikTok внезапно набрало популярность видео с лаконичным, но цепляющим посылом: "31 августа 2009 года троллейбусы последний раз остановились на Ратушной площади". Видео напомнило о событиях, которые большинству казались делом недавнего прошлого, но, на самом деле, с тех пор прошел уже целый 16-летний отрезок жизни.
В коротком ролике — архивные кадры, обрывки уличной суеты, номер троллейбуса, скользящий мимо узнаваемых фасадов. Лаконичное сообщение о последнем дне работы остановки оказалось неожиданно цепляющим. Комментарии под видео быстро наполнились ностальгией. Кто-то признался, что в 2009 году только-только шел во второй класс. Другие писали, что Ратушная площадь для них была неизменной точкой пересадок.
"Спасибо за добрые воспоминания", — написала одна из комментаторов. Другие признавались: до сих пор жалеют об исчезновении этого небольшого, но такого удобного городского элемента. Город менялся, маршруты корректировались, и перемены казались тогда чем-то логичным — пока вдруг не оказывается, что обычная остановка из прошлого могла оставить такой эмоциональный след.
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