"Просыпаюсь - блин, весь дом в дыму!" Мужчина в Эргли на свой день рождения получил подожженный гостем диван

Внутри квартиры после пожара преобладает черный цвет. В стене, у которой стоял горящий диван, выжжено темное пятно. Все предметы мебели покрыты толстым слоем копоти. Этот случай заставил соседей всерьез задуматься о своей безопасности, но Янис считает, что виноваты только гости, а не он сам. «Мне говорят: "Мы тебя выгоним из квартиры, ты нам весь дом сожжешь!" Я ведь ничего не поджигал, я не виноват, что тут кто-то спал. Я в шоке, даже не знаю, с чего начать уборку».