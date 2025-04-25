"Просыпаюсь - блин, весь дом в дыму!" Мужчина в Эргли на свой день рождения получил подожженный гостем диван
Коридор оказался настолько темным и полным дыма, что люди не видели, как выбраться из дома. Именно такую картину увидели жильцы в Эргли, когда в одной из квартир загорелся диван. Хозяин квартиры хорошо провел вечер с друзьями, но когда проснулся, оказался в одиночестве, окруженный клубами дыма.
Янис отмечал свой 54-й день рождения вместе с друзьями. Присутствие посторонних и громкая музыка для соседей были привычным делом, но на этот раз празднование приняло неожиданный оборот, и всем жильцам пришлось эвакуироваться, чтобы не надышаться едким дымом, сообщает «Degpunktā».
«Мы вышли в коридор. Там вообще ничего не было видно, только на ощупь. Приехала скорая, были пожарные... Соседка сначала подумала, что он, может быть, печку топил, но потом все стало ясно. Все открыли окна. Пожарные вынесли все, что могли — сначала газовый баллон, потом кровать. Это был ужас», — вспоминает одна из соседок.
Сам хозяин квартиры во время пожара находился в соседней комнате и отдыхал после праздника, а гостей оставил в гостиной. Проснувшись через какое-то время, мужчина не сразу понял, что происходит. «Один из пьяных друзей поджег мне диван. (Вопрос: Сигаретой?) Ну, может быть, я не знаю. Мы все выпивали, но в итоге невозможно понять, что делать. Просыпаюсь — блин, весь дом в дыму!»
Гора бутылок, которые за вечер они опустошили с товарищами, до сих пор стоит под столом. Янис рассказывает, что успел как следует опьянеть, но даже в таком состоянии сам начал тушить пламя. Позже полицейские хотели увезти Яниса из квартиры, но он сопротивлялся их требованиям. «Потом приехала полиция... Говорят: "Тебе надо уехать. Дуй в трубку". Я дунул — там было 3,5 промилле... Мы взяли бутылку 0,7, 0,5 и пять бутылок пива. Все выпили подчистую».
Внутри квартиры после пожара преобладает черный цвет. В стене, у которой стоял горящий диван, выжжено темное пятно. Все предметы мебели покрыты толстым слоем копоти. Этот случай заставил соседей всерьез задуматься о своей безопасности, но Янис считает, что виноваты только гости, а не он сам. «Мне говорят: "Мы тебя выгоним из квартиры, ты нам весь дом сожжешь!" Я ведь ничего не поджигал, я не виноват, что тут кто-то спал. Я в шоке, даже не знаю, с чего начать уборку».
И диван, и сгоревшее одеяло, которые лежат перед домом, Янис пообещал убрать. Однако уборку в подъезде, скорее всего, возьмут на себя соседи, чтобы вернуть дому чистоту и порядок.