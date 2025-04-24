В этом году - в Талси. Почему военный парад в годовщину восстановления независимости проходит в разных городах?

НВС Латвии с 2013 года проводят парады 4 мая в региональных городах, чтобы познакомить с латвийской армией тех людей, которые не посещают традиционный парад 18 ноября в Риге. С 2013 года эти мероприятия проходят под девизом "4 мая - День свободы". В прошлом году парад проходил в Резекне.