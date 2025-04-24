Министр образования: дети должны уметь сказать "нет" домогательствам

Ранее Otkrito.lv сообщал, что представитель спортклуба "Бабите" задержан по подозрению в сексуальном насилии над мальчиками 11 и 12 лет. Поводом для раскрытия возможного преступления юных футболистов стала беседа одного из мальчиков с родителями во время сборов в Барселоне. Родители забили тревогу, когда узнали, что некоторые юные футболисты ночуют в одной комнате с представителем спортклуба "Бабите". Один из родителей сообщил, что тренер укладывал нескольких детей в кровать и совершал непристойные действия через одежду.