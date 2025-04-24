Министр образования: дети должны уметь сказать "нет" домогательствам
Министр образования и науки Даце Мелбарде в интервью Латвийскому радио заявила, что детей нужно учить не только распознавать сексуальные домогательства, но и понимать, как на них правильно реагировать.
Поводом для такого заявления стали недавние громкие случаи, когда тренеров спортивных клубов обвинили в сексуальном насилии над учениками. По словам Мелбарде, любое насилие над ребенком — это не просто нарушение этики, а серьезное попрание прав человека.
Министр напомнила, что руководство учебных заведений должно нести ответственность — как при приеме педагогов на работу, так и в процессе их деятельности.
Кроме того, Мелбарде подчеркнула важную роль семьи и общества в предотвращении насилия. Она признала, что в обществе все еще встречается двойственное отношение: часто жертва оказывается под давлением, а ответственность пытаются переложить на нее. Но, по ее словам, важно говорить прямо — насилие недопустимо в любой форме, и с этим нельзя мириться.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что представитель спортклуба "Бабите" задержан по подозрению в сексуальном насилии над мальчиками 11 и 12 лет. Поводом для раскрытия возможного преступления юных футболистов стала беседа одного из мальчиков с родителями во время сборов в Барселоне. Родители забили тревогу, когда узнали, что некоторые юные футболисты ночуют в одной комнате с представителем спортклуба "Бабите". Один из родителей сообщил, что тренер укладывал нескольких детей в кровать и совершал непристойные действия через одежду.