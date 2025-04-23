"Он завоевал доверие родителей детей!" Представитель спортклуба "Бабите" задержан по подозрению в сексуальном насилии над мальчиками 11 и 12 лет

В официальном заявлении LRA говорится, что партия обратилась в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с просьбой исключить Еске из списка кандидатов, а также призовет самого подозреваемого сделать это. В дальнейшем он не будет позиционироваться как представитель LRA, и его имя не будет использоваться ни в какой коммуникации партии. LRA выражает надежду на тщательное и быстрое расследование со стороны правоохранительных органов. Партия подчеркивает, что Еске не является членом LRA, а был включен в список как представитель местного спортивного сообщества.