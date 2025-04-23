"Он завоевал доверие родителей детей!" Представитель спортклуба "Бабите" задержан по подозрению в сексуальном насилии над мальчиками 11 и 12 лет
Государственная полиция задержала и суд арестовал одного из представителей спортивного клуба "Бабите" по подозрению в совершении сексуального насилия в отношении нескольких мальчиков в возрасте 11 и 12 лет, сообщает программа "Panorāma" Латвийского телевидения (LTV).
В настоящее время ведется сбор доказательств. Часть эпизодов возможных преступлений произошла в минувшие выходные, когда дети находились на футбольных сборах в Испании, в Барселоне. Родители подозревают, что пострадавших детей может быть гораздо больше, и преступления могли совершаться в течение более длительного времени.
Поводом для раскрытия возможного преступления против 11- и 12-летних футболистов стала беседа одного из мальчиков с родителями во время сборов в Барселоне. Родители забили тревогу, когда узнали, что некоторые юные футболисты ночуют в одной комнате с представителем спортклуба "Бабите". Родители обратились к тренеру, который остановил действия представителя клуба.
Один из родителей сообщил, что тренер укладывал нескольких детей в кровать и совершал непристойные действия через одежду.
Начальник 1-го отдела Управления уголовной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции Вилнис Наглис сообщил, что по данному факту задержано одно лицо. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — арест.
Государственная полиция призывает родителей разговаривать со своими детьми и при возникновении подозрений обращаться в полицию.
Тем временем родители пострадавших детей рассказали, что представитель спортклуба "Бабите" пользовался доверием родителей, они знали, что он женат.
LTV известно, что этот мужчина является кандидатом на предстоящих муниципальных выборах. Заявление отделения Латвийского объединения регионов (LRA) в Марупском крае может свидетельствовать о том, что задержанный — это Гиртс Еске, включенный в список кандидатов LRA на выборах в Марупском крае.
В официальном заявлении LRA говорится, что партия обратилась в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с просьбой исключить Еске из списка кандидатов, а также призовет самого подозреваемого сделать это. В дальнейшем он не будет позиционироваться как представитель LRA, и его имя не будет использоваться ни в какой коммуникации партии. LRA выражает надежду на тщательное и быстрое расследование со стороны правоохранительных органов. Партия подчеркивает, что Еске не является членом LRA, а был включен в список как представитель местного спортивного сообщества.
Согласно информации на сайте ЦИК, Еске баллотируется в самоуправление Марупского края от списка LRA.