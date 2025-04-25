Хочется - перехочется? Министр полон решимости снизить цены на продукты, но экономисты говорят - это нереально

Банк Латвии также прогнозирует, что в этом году рост цен на продукты питания продолжится, поскольку мировые цены на сырьевые ресурсы остаются высокими. В то же время отмечается, что для роста цен на продукты питания есть как очевидные причины (рост на мировых рынках), так и те, которые не так легко объяснить. Вызывает вопросы тот факт, что потребительские цены в течение последнего года росли быстрее, чем цены на импортные продукты и цены производителей, при этом рост начался еще до более быстрого прироста мировых цен на продовольствие в последние месяцы.