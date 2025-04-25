Вагоны новые - перроны старые: латвийцы все еще ждут возможности безопасно пользоваться поездами

За прошлый год предприятие Pasažieru vilciens получило от жителей пять жалоб на техническое состояние перронов — в основном насчет станций «Рига» и «Засулаукс». Как выяснило Латвийское радио, ответственное за железнодорожную инфраструктуру Latvijas dzelzceļš таких заявлений получает еще больше. Еще в прошлом году обещал в Риге и на других станциях обещали построить временные перроны. Проект уже разработан, сейчас идет его согласование в Государственной технической инспекцией железной дороги. Правда, когда оно завершится, никто не знает.