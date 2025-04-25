Вагоны новые - перроны старые: латвийцы все еще ждут возможности безопасно пользоваться поездами
Высота перронов на некоторых железнодорожных станциях Латвии не соответствует новым электричкам, что создает трудности для пассажиров. Власти планируют решить проблему временными платформами, но сроки их установки пока неясны.
На некоторых станциях, в том числе на Центральном вокзале, старые перроны намного ниже ступенек новых электричек, которые курсируют по Латвии уже больше года. Это создает риски травм пассажиров. Ранее Latvijas dzelzceļš обещал построить временные перроны; есть надежда, что работы начнутся летом, сообщает LSM+.
За прошлый год предприятие Pasažieru vilciens получило от жителей пять жалоб на техническое состояние перронов — в основном насчет станций «Рига» и «Засулаукс». Как выяснило Латвийское радио, ответственное за железнодорожную инфраструктуру Latvijas dzelzceļš таких заявлений получает еще больше. Еще в прошлом году обещал в Риге и на других станциях обещали построить временные перроны. Проект уже разработан, сейчас идет его согласование в Государственной технической инспекцией железной дороги. Правда, когда оно завершится, никто не знает.
Есть надежда, что строительство постепенно начнется уже этим летом, рассказала представитель Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците. Более высокие платформы планируют создать на станциях Торнякалнс, Засулаукс, Депо, Вагонный парк, Яняварти, Даугмале, Саласпилс, Саулкалне, Инчупе, Дарзини и Валмиера. Общая стоимость проекта составляет около миллиона евро, Latvijas dzelzceļš планирует покрыть расходы из собственного бюджета, рассказала Лиците. «Работы в первую очередь начнутся на тех станциях, где пассажиров больше всего. Конечно, среди них — Рижский центральный вокзал», — отметила она. Также Latvijas dzelzceļš продолжает модернизировать и строить почти 50 станций.