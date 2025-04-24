Последняя пятница апреля - солнечно, но прохладно

Ближайшей ночью начиная с запада страны небо прояснится, в восточной Латвии местами еще пройдет кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Температура воздуха к восходу солнца опустится до -2...+5 градусов, самые низкие температуры будут в Курземе и на севере Видземе. В течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северный, северо-западный ветер усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +7...+12 градусов.