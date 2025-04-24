Отправиться на войну его подтолкнула гомофобия и гнев из-за сноса памятников - боевик из Латвии с позывным "Рига" дал интервью

Мужчина, перебравшийся из Латвии в Россию, также высказывает свои мысли о том, что если бы Латвия не выбрала путь на Запад, то "торговала бы с Россией и стала бы маленькой Швейцарией". Он не упоминает тот факт, что после распада СССР Россия многократно вторгалась в соседние страны. В интервью "Рига" также угрожает, что он и его соратники "доберутся до каждого националиста", и если он не успеет сам, то "продолжат его дети". Стефанов предлагает гостю поговорить по-латышски, но тот отказывается, в конце концов лишь соглашается исполнить гимн Латвийской ССР.