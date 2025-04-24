Апрельские погодные рекорды Латвии: от -6,6 до +28,4 градусов за одну неделю!

Среднее количество осадков в середине месяца составило 20,5 миллиметра, или 168 % от нормы, но распределение их было очень неравномерным. В Огресгалсе выпало 90,5 миллиметра осадков, или 686% от нормы, а в Павилосте - всего 0,7 миллиметра, или 7% от нормы. На большей части Курземе и Латгале погода была намного суше, чем обычно в апреле.