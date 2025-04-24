Цена независимости: в Иране девушка погибла от рук отца только из-за места своей работы

Фатеме Солтани тайно работала в салоне, опасаясь реакции отца, который ранее подвергал ее и мать насилию. Мужчина узнал адрес ее места работы, позвонив под видом клиента, и приехал к салону. Когда девушка увидела его снаружи, она в отчаянии позвонила матери, чтобы посоветоваться о дальнейших действиях. Очевидцы рассказали, что отец вошел в салон с ножом и несколько раз ударил дочь на глазах у сотрудников и клиентов. Он пытался обезглавить ее, держа за волосы, но убежал, когда прохожие начали звать на помощь. После этого он позвонил жене и сказал: «Я оставляю тебя с этим горем».