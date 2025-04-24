Цена независимости: в Иране девушка погибла от рук отца только из-за места своей работы
В Исламшехре, Иран, произошел шокирующий случай: отец жестоко напал на свою 18-летнюю дочь за то, что она работала в женском салоне красоты. Об этом сообщает IranWire.
Фатеме Солтани тайно работала в салоне, опасаясь реакции отца, который ранее подвергал ее и мать насилию. Мужчина узнал адрес ее места работы, позвонив под видом клиента, и приехал к салону. Когда девушка увидела его снаружи, она в отчаянии позвонила матери, чтобы посоветоваться о дальнейших действиях. Очевидцы рассказали, что отец вошел в салон с ножом и несколько раз ударил дочь на глазах у сотрудников и клиентов. Он пытался обезглавить ее, держа за волосы, но убежал, когда прохожие начали звать на помощь. После этого он позвонил жене и сказал: «Я оставляю тебя с этим горем».
Фатеме Солтани жила отдельно от родителей из-за регулярного насилия со стороны отца. Она скрывала адрес своего рабочего места, используя номер телефона, зарегистрированный на имя матери, чтобы избежать преследований. Однако отец нашел ее, используя поддельный звонок.
Информационное агентство HRANA сообщило, что преступник был арестован, и против него возбуждено дело. Этот случай подчеркивает проблему фемицида в Иране, где официальные данные о таких преступлениях часто скрываются. По данным местных газет, только за первые три месяца 2023 года было убито 27 женщин, причем «убийства чести» часто являются мотивом.