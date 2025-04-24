Фильм, который Кристен Стюарт сняла в Латвии, покажут в Каннах

Напомним, что над своим режиссерским дебютом Стюарт работала в прошлом году в Латвии. В интервью она объяснила, что это решение было продиктовано стремлением к "творческой свободе". "Там кинокультура только зарождается. Я полностью согласна с тем, как мы снимаем фильмы здесь, в США, но мне нужна была некая радикальная отстраненность. Я пока не режиссер. Мне нужно снять студенческий фильм. Я не могу сделать это здесь", - заявляла актриса.