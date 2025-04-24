Фильм, который Кристен Стюарт сняла в Латвии, покажут в Каннах
Каннский кинофестиваль, до начала которого осталось около двадцати дней, дополнил свою программу, включив в конкурсный показ триллер с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном, а в параллельную секцию — дебютный фильм актрисы Кристен Стюарт.
Два новых фильма пополнили список претендентов на «Золотую пальмовую ветвь», в котором теперь 21 название. Среди них — триллер «Умри, любовь моя» (Die, My Love) режиссера Лин Рэмзи с участием Лоуренс и Паттинсона. Рэмзи стала седьмой женщиной-режиссером, участвующей в конкурсе, тем самым Каннский фестиваль повторяет свой рекорд 2023 года.
В конкурсную программу также вошел фильм «Мать и дитя» 35-летнего иранского режиссера Саида Рустаи. В 2023 году он был приговорен к шести месяцам тюрьмы в Иране за показ своего предыдущего фильма «Братья Лейлы» в Каннах.
За «Золотую пальмовую ветвь» также будут бороться новые работы иранского режиссера Джафара Панахи, француженки Жюлии Дюкурно, бельгийских братьев Жан-Пьера и Люка Дарденнов, а также американца Уэса Андерсона.
В секции «Особый взгляд», будет показан дебютный фильм 35-летней актрисы Кристен Стюарт «Хронология воды» (The Chronology of Water). Фильм бывшей звезды «Сумерек», которая сумела утвердиться в артхаусном кино, рассказывает о молодой девушке, выросшей в окружении насилия и алкоголя, и нашедшей спасение в литературе. Главную роль в «Хронологии воды» исполнила британская актриса Имоджен Путс.
Kristen Stewart’s directorial debut ‘THE CHRONOLOGY OF WATER’ will officially premiere at this year's Cannes Film Festival. pic.twitter.com/A4xra6SYwx— Films to Films (@filmstofilms_) April 23, 2025
Напомним, что над своим режиссерским дебютом Стюарт работала в прошлом году в Латвии. В интервью она объяснила, что это решение было продиктовано стремлением к "творческой свободе". "Там кинокультура только зарождается. Я полностью согласна с тем, как мы снимаем фильмы здесь, в США, но мне нужна была некая радикальная отстраненность. Я пока не режиссер. Мне нужно снять студенческий фильм. Я не могу сделать это здесь", - заявляла актриса.
Летом прошлого года в TikTok появилось видео, на котором голливудская звезда Кристен Стюарт, которая работала в Латвии над своим режиссерским дебютом, наслаждается ночной жизнью Риги.