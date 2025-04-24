Латвийцам стала доступна платформа, аналогов которой у нас нет!
Латвийцам стало доступно приложение, аналогов которому у нас нет: оно позволяет ознакомиться со списком желаний частного лица или организации, в том числе благотворительной, и сразу же преподнести необходимую вещь в подарок.
Выбор подарка – это всегда стресс и много вопросов: «Что подарить?», «А понравится ли?», «Впишется ли это в мой бюджет?», «Где искать подарок?». Процесс очень хлопотный, поэтому в обиход давно вошло преподнесение денег в конверте – просто, быстро, но – безличностно. Нет эмоций от сюрприза и получения желанного подарка. Именно эта проблематика и легла в основу идеи платформы.
В разработанном латвийцами приложении у каждого пользователя, будь то частное лицо или организация, доступен его актуальный список желаний вместе с ценой и ссылкой на сайт, где предмет можно приобрести. Выбрав желаемый товар, даритель резервирует его за собой. Автор списка желаний этого не видит, поэтому сюрприз остается сюрпризом. Когда подарок доставлен, получатель отмечает это на платформе, то есть процесс – абсолютно прозрачен. Дополнительно можно выложить фото или даже видео полученного подарка - обратная связь всегда приятна дарителю, особенно когда речь идет о благотворительности.
«Платформа Time to wish позволяет не думать над тем, что же именно подарить, превращая выбор подарка из утомительной обязанности в радость. Этот метод применим как среди обычных людей, так и для совершения пожертвований организациям - без риска подарить не то, что нужно», - рассказывает автор идеи Эдгар Захаров.
«Для нас важно, что платформа Time to Wish открывает новые возможности для благотворительности», - отмечает автор идеи.
Сейчас пожертвования в виде физических вещей совершаются так: на сайте приюта животных, детского дома или другой благотворительной организации нужно найти информацию об актуальных нуждах, если она есть. Записать, поехать по магазинам, приобрести, упаковать, привезти в приют или детский центр, при этом найти их физический адрес и время работы. Процесс хлопотный, поэтому многим не хватает на это мотивации, времени или возможностей, а организациям не всегда могут своевременно обновлять данную информацию на своем сайте. Казалось бы, альтернативой является финансовое пожертвование: не хочешь хлопот – пожертвуй деньги. Однако некоторых смущает, что они понятия не имеют, сколько денег дошло до адресата, дошло ли вообще, и тому ли адресату, ведь часто никакой отчетности не дают. Многие благотворители просто сомневаются, что деньги расходуются целевым образом, и они готовы только на пожертвования в виде реальных, физических вещей. Платформа решает эту проблему. Детский центр получает настольные игры, предметы первой необходимости, а животные из приюта – именно те лекарства и одеяла, которые требуются, а не очередной мешок с универсальным кормом, подходящий далеко не всем питомцам. «Это позволяет быть уверенным, что пожертвование будет не только добрым, но и действительно полезным делом», - отмечают авторы идеи.
Приложение, которым могут воспользоваться как частные лица, так и организации, было разработано в феврале 2025 года и уже привлекло внимание латвийцев, в том числе инфлюенсеров - Элины Дидрихсоне, Кристины Анджи и других.