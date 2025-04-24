Открытие мотосезона в Риге: 26 апреля перекроют движение в центре города
В субботу, 26 апреля, в Риге пройдет мотопробег «Открытие мотосезона 2025». Во время парадного мотозаезда с 13:00 до 14:00 движение автотранспорта будет перекрыто по маршруту пробега и на пересекающих его улицах. Движение общественного транспорта на маршруте парада будет регулироваться или закрываться по необходимости, а на некоторых маршрутах общественного транспорта ожидаются изменения.
Старт мотозаезда — у торгового центра Mols (ул. Краста, 46), далее — поворот налево на улицу Краста, затем по Южному мосту, улицам Зиепниеккална, Мукусалас, Кугю, Триядибас, Ранькя дамбис и Даугавгривас до аэропорта Спилве.
Во время парада Государственная полиция при необходимости будет регулировать или закрывать движение общественного транспорта. Некоторые маршруты автобусов (№ 10, 23 и 26) и троллейбусов (№ 4, 19 и 27) в период с 13:00 до 14:00 будут направлены в объезд, чтобы объехать улицы, по которым пройдет парад.
Государственная полиция будет контролировать движение по маршруту парада и пересекающим его улицам в указанные часы, сопровождать колонну мотоциклов, а также обеспечивать безопасность дорожного движения и общественный порядок.
Открытие мотосезона в Риге (27.04.2024)
В субботу, 27 апреля, в Риге открылся мотосезон. Колонна мотоциклистов проехала от торгового центра Mols до аэропорта Спилве.