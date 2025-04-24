Некоторым придется заново сдавать и теорию, и вождение в CSDD - что предусматривает новый закон
Каждому водителю, независимо от того, пользуется ли он автомобилем ежедневно или нет, стоит обратить внимание на срок действия своего водительского удостоверения. Если срок действия истек — необходимо заменить документ. Вступил в силу новый закон, согласно которому удостоверение подлежит замене в течение трех лет. При этом важно учитывать, что закон применяется ретроспективно — отсчет трех лет ведется с 2022 года.
Представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс в эфире передачи «4.studija» на Латвийском телевидении объяснил: «Если срок действия водительского удостоверения истек, у человека есть три года на его обмен — в течение этого времени можно не беспокоиться. Но если срок действия истек уже в 2022 году и с тех пор прошло три года, удостоверение становится недействительным. Чтобы получить новое, потребуется заново сдавать экзамены CSDD — как теоретическую часть, так и вождение».
По словам Малмейстерса, за трехлетний перерыв водительские навыки могут утратиться или ухудшиться.
«Для повышения безопасности дорожного движения CSDD должно убедиться, что водители, долгое время не участвовавшие в дорожном движении, сохранили как теоретические знания ПДД, так и практические навыки управления транспортом», — добавил он.
Принятие нового закона подчеркивает необходимость своевременно проверять срок действия водительского удостоверения и оценивать, требуется ли его замена — особенно тем, кто долгое время не садился за руль.