Некоторым придется заново сдавать и теорию, и вождение в CSDD - что предусматривает новый закон

Представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс в эфире передачи «4.studija» на Латвийском телевидении объяснил: «Если срок действия водительского удостоверения истек, у человека есть три года на его обмен — в течение этого времени можно не беспокоиться. Но если срок действия истек уже в 2022 году и с тех пор прошло три года, удостоверение становится недействительным. Чтобы получить новое, потребуется заново сдавать экзамены CSDD — как теоретическую часть, так и вождение».