Некоторым придется заново сдавать и теорию, и вождение в CSDD - что предусматривает новый закон
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Некоторым придется заново сдавать и теорию, и вождение в CSDD - что предусматривает новый закон

Ieva Ozoliņa

Jauns.lv

Каждому водителю, независимо от того, пользуется ли он автомобилем ежедневно или нет, стоит обратить внимание на срок действия своего водительского удостоверения. Если срок действия истек — необходимо заменить документ. Вступил в силу новый закон, согласно которому удостоверение подлежит замене в течение трех лет. При этом важно учитывать, что закон применяется ретроспективно — отсчет трех лет ведется с 2022 года.

Представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс в эфире передачи «4.studija» на Латвийском телевидении объяснил: «Если срок действия водительского удостоверения истек, у человека есть три года на его обмен — в течение этого времени можно не беспокоиться. Но если срок действия истек уже в 2022 году и с тех пор прошло три года, удостоверение становится недействительным. Чтобы получить новое, потребуется заново сдавать экзамены CSDD — как теоретическую часть, так и вождение».

По словам Малмейстерса, за трехлетний перерыв водительские навыки могут утратиться или ухудшиться.

«Для повышения безопасности дорожного движения CSDD должно убедиться, что водители, долгое время не участвовавшие в дорожном движении, сохранили как теоретические знания ПДД, так и практические навыки управления транспортом», — добавил он.

Принятие нового закона подчеркивает необходимость своевременно проверять срок действия водительского удостоверения и оценивать, требуется ли его замена — особенно тем, кто долгое время не садился за руль.

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