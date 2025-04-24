Новая стратегия обороны: Латвия потратит миллионы, чтобы защитить восточную границу

Реализуемые в Латвии меры контрмобильности являются частью программы балтийской линии обороны, в рамках которой в течение пяти лет в укрепление границы будет вложено 303 млн евро. В прошлом году на реализацию плана было выделено 25 млн евро. Договор о создании балтийской линии обороны, чтобы усилить восточную границу НАТО, подписали в январе 2024 года министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии. В мае того же года к ним присоединилась Польша.