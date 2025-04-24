Поразительная жестокость: жительницу Тарту телефонные мошенники лишили не только всех денег, но и квартиры

После этого мошенники больше не выходили с ней на связь, и жертва решила обратиться в полицию. Выяснилось, что злоумышленники общались с ней около трех недель, за это время она лишилась не менее 55 тысяч евро. Эта сумма может еще увеличиться, поскольку, по словам потерпевшей, по совету мошенников она установила на свой телефон программу AnyDesk, а также на ее имя были оформлены различные кредиты.