Поразительная жестокость: жительницу Тарту телефонные мошенники лишили не только всех денег, но и квартиры
На прошлой неделе в полицию обратилась 70-летняя жительница Тарту, которая в середине марта получила звонок от мошенника, представившегося сотрудником Omniva. Как выяснилось, злоумышленники обманом вынудили женщину расстаться со своим жильем и накоплениями.
Rus.Postimees описал схему обмана - позвонивший попросил женщину ввести пароли от Smart-ID для передачи письма, что и было сделано. Затем по WhatsApp с ней связался человек, представившийся работником Swedbank. Он сообщил, что с банковским счетом жительницы Тарту якобы возникли проблемы. Для их решения так называемый сотрудник банка порекомендовал ей заказать новую банковскую карту, иначе мошенники смогут снять деньги с ее счета, рассказывает Лыунаская префектура.
Жертва заказала новую банковскую карту и передала ее молодому человеку, который пришел за ней в заранее оговоренное место. После этого мошенник, выдававший себя за сотрудника банка, снова связался с ней и заявил, что наличные, хранящиеся у нее дома, тоже могут оказаться под угрозой, поэтому их необходимо забрать для обеспечения безопасности. Мошенник спросил домашний адрес потерпевшей и порекомендовал ей отдать наличные человеку, который за ними придет. Несчастная так и сделала.
Но и на этом мошенники не успокоились. Далее они сообщили, что жительнице Тарту угрожает также потеря квартиры, но этого можно избежать, если она ее продаст.
Следуя указаниям мошенника, она сделала фотографии своей квартиры, после чего с ней связался якобы представитель бюро недвижимости. Вместе с ним они договорились о встрече у нотариуса в Таллине, где женщина продала свою квартиру. Полученные от продажи деньги она под руководством мошенников упаковала в полиэтиленовый пакет и передала незнакомцу в Таллине.
После этого мошенники больше не выходили с ней на связь, и жертва решила обратиться в полицию. Выяснилось, что злоумышленники общались с ней около трех недель, за это время она лишилась не менее 55 тысяч евро. Эта сумма может еще увеличиться, поскольку, по словам потерпевшей, по совету мошенников она установила на свой телефон программу AnyDesk, а также на ее имя были оформлены различные кредиты.
"Очень важно говорить со своими пожилыми родственниками и знакомыми, а также информировать их о распространенных в настоящий момент схемах мошенничества и возможных опасностях. Чем больше мы предупреждаем и делимся подобной информацией друг с другом, тем труднее мошенникам достичь своей цели", - напомнили представители префектуры.