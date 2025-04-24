Нацобъединение теряет поддержку перед выборами? В рейтинге популярности - новый лидер

Входящее в правительство "Новое Единство" сохранило третье место - 6,3%, и с января его рейтинг вырос на 0,3 процентных пункта. На четвертом месте Союз зеленых и крестьян - 5,3%, на пятом - "Объединенный список" (5,1%), на шестом - "Прогрессивные" (4,4%). Предыдущие позиции в рейтинге, несмотря на небольшое падение, сохранили "За стабильность!" (4,1%) и "Согласие" (3%).