Латвийский теолог: "Поддержка войны российской церковью - предательство сути христианства"

Несмотря на мрачные исторические примеры, теолог напоминает, что на протяжении всей истории христианства всегда находились верующие, которые отказывались мириться с таким предательством. Он привёл в пример Англию, Швецию и Германию, где, несмотря на существование государственной церкви, многие христиане выступали против слияния религии и власти. «Я среди тех, кто считает такую практику абсолютно неприемлемой. Христианство должно оставаться верным своей изначальной миссии — нести мир, любовь и истину, а не поддерживать насилие», — подчеркнул Цалитис.