Латвийский теолог: "Поддержка войны российской церковью - предательство сути христианства"
В недавнем выпуске передачи "Post scriptum" на канале TV24 теолог и пастор Юрис Цалитис выступил с резкой критикой в адрес Русской православной церкви, обвинив ее в поддержке войны в Украине. По его мнению, такая позиция со стороны религиозной институции является глубоким моральным падением и оскорбляет каждого искренне верующего христианина.
Юрис Цалитис отметил, что поддержка военной агрессии церковью противоречит самой сути христианского учения. «Русская православная церковь не только не осуждает происходящее, но и активно поддерживает военные действия. Это шокирует и глубоко ранит каждого настоящего христианина. Это ужасно — видеть и осознавать это», — заявил теолог.
В то же время, по словам пастора, этот случай — не исключение в истории христианства. В разные исторические эпохи церковь нередко вступала в союз с политической властью, оправдывая это стремлением лучше выполнять свою духовную миссию. Однако, как подчёркивает Цалитис, подобные союзы часто приводили к искажению истинных христианских ценностей.
Несмотря на мрачные исторические примеры, теолог напоминает, что на протяжении всей истории христианства всегда находились верующие, которые отказывались мириться с таким предательством. Он привёл в пример Англию, Швецию и Германию, где, несмотря на существование государственной церкви, многие христиане выступали против слияния религии и власти. «Я среди тех, кто считает такую практику абсолютно неприемлемой. Христианство должно оставаться верным своей изначальной миссии — нести мир, любовь и истину, а не поддерживать насилие», — подчеркнул Цалитис.