Ринкевич: государство должно заботиться о будущем семей

Как сообщалось, в начале апреля на заседании совета по делам демографии рассматривался доклад о развитии демографической политики. Для определения приоритетных мер по улучшению качества жизни семей с детьми на будущий год ответственные министерства до 16 мая этого года должны подготовить и подать в Минблаг предложения о конкретных действиях в определенных сферах, включая результативные показатели, необходимое финансирование и его источники.