Ринкевич: государство должно заботиться о будущем семей
Государство продолжает уделять особое внимание благосостоянию семей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. В ходе встреч на высшем уровне обсуждаются инициативы по улучшению демографической ситуации и социальной поддержки населения.
Необходимы конкретные и четкие шаги, показывающие решимость государства заботиться о благополучии нынешних и будущих семей, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич во время встречи в Рижском замке с министром благосостояния Рейнисом Узулниексом.
Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи стороны обсудили приоритеты Министерства благосостояния, в том числе пересмотр пособий для семей с детьми, введение модели базовой пенсии для пожилых людей, а также возможности трудоустройства людей с ограниченными возможностями. В ходе встречи президент отметил, что продвижение в вопросах демографии идет в правильном направлении.
Как сообщалось, в начале апреля на заседании совета по делам демографии рассматривался доклад о развитии демографической политики. Для определения приоритетных мер по улучшению качества жизни семей с детьми на будущий год ответственные министерства до 16 мая этого года должны подготовить и подать в Минблаг предложения о конкретных действиях в определенных сферах, включая результативные показатели, необходимое финансирование и его источники.
Мероприятия запланированы в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Министерством умного управления и регионального развития, Министерством культуры и другими ведомствами. Ряд предложений предполагает участие самоуправлений, негосударственных организаций и профсоюзов.