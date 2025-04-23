В Германии пригрозили выгнать посла РФ, если тот явится на торжества в честь 8 мая
Посол России в Германии Сергей Нечаев может быть выдворен с памятной церемонии в Берлине, посвященной разгрому нацизма, если вся же явится туда несмотря на отсутствие приглашения.
В немецком Бранденбурге разгорелся скандал после того, как российский посол заявил о намерении принять участие в торжествах, посвященных окончанию Второй мировой войны, несмотря на отмену приглашения, а директор мемориала Аксель Дреколь, сообщил газете Bild, что если дипломат решится приехать, то ему придется иметь дело с полицией.
Российским дипломатам после вторжения в Украину запрещено участвовать во всех памятных мероприятиях в Германии. "Мы запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах. Если посол все же появится – будут приняты меры в соответствии с внутренними правилами, которые будут координироваться с силами безопасности", – заверил Дреколь. Bild восприняла эти слова как угрозу выдворить посла РФ с памятного мероприятия.
Бундестаг ранее объявил, что дипломатический корпус, который включает всех послов в Берлине, был приглашен на памятные мероприятия. Однако представители России и Беларуси были исключены из этого приглашения. Заявление российского посла Сергея Нечаева, что Россия не нуждается в специальном приглашении для чествования памяти советских освободителей и жертв нацизма, стало причиной угрозы его высылки из мемориала.