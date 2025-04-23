В Германии пригрозили выгнать посла РФ, если тот явится на торжества в честь 8 мая

Российским дипломатам после вторжения в Украину запрещено участвовать во всех памятных мероприятиях в Германии. "Мы запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах. Если посол все же появится – будут приняты меры в соответствии с внутренними правилами, которые будут координироваться с силами безопасности", – заверил Дреколь. Bild восприняла эти слова как угрозу выдворить посла РФ с памятного мероприятия.