ВИДЕО: несмотря на панику, турецкая ведущая не бросила эфир во время землетрясения
В среду в Стамбуле произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки ощущались в нескольких провинциях. Это вызвало краткосрочную панику среди жителей, многие из которых выбежали на улицы. Одним из обсуждаемых в соцсетях моментов стало то, что землетрясение застало ведущую телеканала CNN Türk Мелтем Бозбейоглу прямо в студии во время прямого эфира.
Ведущая вела беседу с гостями по видеосвязи, но была вынуждена прервать разговор, когда студия начала трястись. Несмотря на страх, она сохраняла спокойствие и продолжала говорить, призывая зрителей не паниковать. "В Стамбуле сильное землетрясение. Давайте сохранять спокойствие. Мы почувствовали это, находясь в нашей студии", - прокомментировала случившееся напуганная телеведущая.
Moment of earthquake caught live on Turkish media outlet as anchor Meltem Bozbeyoglu reacts during broadcast pic.twitter.com/hEJSLra7zT— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) April 23, 2025
После завершения толчков она попросила коллег связаться с ее матерью, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Пользователи социальных сетей активно обсуждают поведение Бозбейоглу. Многие хвалят ее за смелость и профессионализм, отмечая, что она не покинула студию и продолжала вести эфир, несмотря на страх. Однако есть и те, кто считает, что ей следовало бы выйти на улицу ради безопасности, ведь здоровье и жизнь важнее работы.