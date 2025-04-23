ВИДЕО: несмотря на панику, турецкая ведущая не бросила эфир во время землетрясения

После завершения толчков она попросила коллег связаться с ее матерью, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Пользователи социальных сетей активно обсуждают поведение Бозбейоглу. Многие хвалят ее за смелость и профессионализм, отмечая, что она не покинула студию и продолжала вести эфир, несмотря на страх. Однако есть и те, кто считает, что ей следовало бы выйти на улицу ради безопасности, ведь здоровье и жизнь важнее работы.