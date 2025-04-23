Верховный суд: отказ в виде на жительство россиянам за покупку недвижимости не требует индивидуального обоснования

Из материалов дела следует, что заявительница в 2017 году получила временный вид на жительство до 2022 года, так как ей принадлежала недвижимость в Латвии. Заявитель получил разрешение как супруг заявительницы. После вторжения России в Украину законодатель Латвии внес изменения в нормы Закона об иммиграции, приостановив возможность продления временных видов на жительство для всех граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, получивших разрешения на основании приобретения недвижимости в Латвии. Новые нормы не предусматривают оценку позиции конкретного лица по поводу агрессии России против Украины.