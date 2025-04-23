Верховный суд: отказ в виде на жительство россиянам за покупку недвижимости не требует индивидуального обоснования
Департамент по административным делам Верховного суда Латвии отказался возбудить кассационное производство по делу, в котором два гражданина России оспаривали неблагоприятное для них решение Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) об отказе в повторной выдаче временного вида на жительство, основанного на приобретении недвижимости в Латвии.
Из материалов дела следует, что заявительница в 2017 году получила временный вид на жительство до 2022 года, так как ей принадлежала недвижимость в Латвии. Заявитель получил разрешение как супруг заявительницы. После вторжения России в Украину законодатель Латвии внес изменения в нормы Закона об иммиграции, приостановив возможность продления временных видов на жительство для всех граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, получивших разрешения на основании приобретения недвижимости в Латвии. Новые нормы не предусматривают оценку позиции конкретного лица по поводу агрессии России против Украины.
В 2022 году заявители обратились в PMLP с просьбой продлить их виды на жительство, но получили отказ на основании внесенных изменений в закон. Решение учреждения было обжаловано в административном суде, но суды первой и второй инстанций отклонили жалобу.
В решении заседания Верховный суд указал, что выдача вида на жительство на основании приобретения недвижимости — это самостоятельное политическое решение государства, которое в данном случае обосновано соображениями национальной безопасности в конкретной геополитической ситуации (в связи с начавшейся Россией войной в Украине). Таким образом, различный подход к лицам, запрашивающим вид на жительство на основании трудовой деятельности (что связано с обязательствами Латвийской Республики в сфере права Европейского союза), и лицам, запрашивающим разрешение на основании приобретения недвижимости, имеет обоснованную и объективную причину. Мнение заявителей о том, какая группа лиц представляет большую угрозу для национальной безопасности, в данном случае не имеет юридического значения.
Также в решении отмечено, что для предотвращения возможных угроз национальной безопасности, связанных с пребыванием граждан государства-агрессора в Латвии, в текущей геополитической ситуации государство не обязано доказывать, представляет ли конкретный гражданин Российской Федерации фактическую угрозу безопасности страны.