Идентичные близнецы поразили зрителей по всему миру: такого никто не ожидал!

Сестры видели все своими глазами и перед камерами рассказывали журналисту о том, то видели, но зрителей больше всего поразило то, как они одновременно отвечали на вопросы. Их интервью телеканалу 7 News стало сенсацией в интернете. Женщины рассказали, что их мать бросилась на помощь пострадавшему в аварии, но неожиданно оказалась лицом к лицу с вооруженным человеком.