Идентичные близнецы поразили зрителей по всему миру: такого никто не ожидал!
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Реально & Невероятно

Идентичные близнецы поразили зрителей по всему миру: такого никто не ожидал!

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Идентичные близняшки в Австралии, ставшие очевидицами преступления, привлекли внимание зрителей по всему миру своим поведением перед телекамерами — такого не ожидал никто.

Бриджит и Паула Пауэрс стали свидетельницами инцидента, произошедшего на дороге в Квинсленде (Австралия), где их матери угрожал, предположительно, вооруженный мужчина. В результате трагедии один человек погиб, а еще один был ранен в руку, когда угонщик пытался скрыться с места происшествия, сообщает Metro.co.uk.

Сестры видели все своими глазами и перед камерами рассказывали журналисту о том, то видели, но зрителей больше всего поразило то, как они одновременно отвечали на вопросы. Их интервью телеканалу 7 News стало сенсацией в интернете. Женщины рассказали, что их мать бросилась на помощь пострадавшему в аварии, но неожиданно оказалась лицом к лицу с вооруженным человеком.

Погибшей в ДТП оказалась 22-летняя девушка — пассажирка одного из автомобилей. В связи с произошедшим полиция задержала 41-летнего мужчину, в его машине было найдено оружие.

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