"Слышали что-нибудь о Риге, Таллине или Вильнюсе? Если бросим Киев — услышите", — говорится на рекламном баннере газеты The Telegraph, размещенном в Великобритании. Из текста можно понять, что издание призывает британское общество продолжать поддерживать Украину в войне против России, иначе похожая судьба может грозить трем балтийским государствам. Как известно, без поддержки европейских стран победить российскую армию будет трудно.