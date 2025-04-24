Возвращение к истокам: в мире заговорили о том, что новым папой римским пора выбрать чернокожего
Африканцы надеются, что один из их соотечественников может стать первым чернокожим папой в новейшей истории и продолжить дело папы Франциска по защите интересов развивающихся стран.
"Африка — это континент, где религия пронизывает практически все аспекты частной и общественной жизни, и именно здесь, по данным Ватикана, опубликованным в прошлом месяце, Католическая церковь растет наиболее стремительно", - сообщает Reuters. В 2023 году на Африку приходилось около 20% всех католиков мира, а за предыдущий год число верующих на континенте выросло на 9 миллионов.
Ученые, изучающие раннюю историю Церкви, указывают на свидетельства того, что некоторые папы первого тысячелетия были выходцами из Северной Африки или имели африканское происхождение, хотя подробностей сохранилось немного. Возможно, один или несколько из них были чернокожими. В любом случае, прогнозировать, кто станет следующим папой, всегда непросто.
Среди африканских кардиналов, которых рассматривают как возможных преемников Папы, называются 76-летний кардинал из Ганы Питер Кодво Аппиа Терксон, 65-летний кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу из Демократической Республики Конго, архиепископ Киншасы, и 63-летний кардинал Игнас Бесси Догбо из Кот-д’Ивуара.