Возвращение к истокам: в мире заговорили о том, что новым папой римским пора выбрать чернокожего

"Африка — это континент, где религия пронизывает практически все аспекты частной и общественной жизни, и именно здесь, по данным Ватикана, опубликованным в прошлом месяце, Католическая церковь растет наиболее стремительно", - сообщает Reuters. В 2023 году на Африку приходилось около 20% всех католиков мира, а за предыдущий год число верующих на континенте выросло на 9 миллионов.