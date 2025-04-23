Coca-Cola с вашим именем - культовый дизайн возвращается на полки магазинов!

"Сегодня мы все чаще видим, что молодежь предпочитает общаться через экраны, а не проводить время вместе лично — игры во дворе и совместные активности нередко заменяются сообщениями в телефоне. "Поделись Coca-Cola" — отличный повод напомнить, как важно быть вместе и наслаждаться особенными моментами с друзьями. Я помню эту кампанию с самого начала и рад, что она снова вернулась", — поделился радостью Роберт Витолс.