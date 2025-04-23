Coca-Cola с вашим именем - культовый дизайн возвращается на полки магазинов!
Coca-Cola возвращает легендарную кампанию "Поделись Coca-Cola", предлагая новый опыт бренда и приглашая молодежь насладиться персонализированной радостью общения, отмечая дружбу и создавая воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Кампания стартовала в 2011 году, когда привычный логотип Coca-Cola на упаковке был заменен именами людей - это стало важным шагом в развитии персонализации в отрасли напитков.
В честь этого события более 130 ярких личностей со всего мира, в том числе хорошо известный в Латвии контент-мейкер Роберт Витолс, собрались в Мексике, чтобы принять участие в глобальном мероприятии Coca-Cola для друзей, где, знакомясь с динамичным городом, они приняли участие в открытии кампании "Поделись Coca-Cola".
"Сегодня мы все чаще видим, что молодежь предпочитает общаться через экраны, а не проводить время вместе лично — игры во дворе и совместные активности нередко заменяются сообщениями в телефоне. "Поделись Coca-Cola" — отличный повод напомнить, как важно быть вместе и наслаждаться особенными моментами с друзьями. Я помню эту кампанию с самого начала и рад, что она снова вернулась", — поделился радостью Роберт Витолс.
По данным исследования агентства Kantar за 2023 год, 72% представителей поколения Z стремятся к аутентичности и хотят строить настоящие связи с людьми. В современном цифровом мире, где онлайн-связь зачастую оказывается мимолетной, возможность поделиться Coca-Cola предлагает реальный и осязаемый способ проявить заботу.
Новая персонализированная платформа бренда предлагает еще больший выбор имен и возможность придать упаковке особое и личное значение. Если в магазине вы не нашли свое имя, просто отсканируйте QR-код на упаковке напитка — он приведет вас на специальный сайт "Поделись Coca-Cola". С 7 мая каждый сможет создать уникальную банку Coca-Cola, чтобы выразить благодарность друзьям, семье и близким.
Персонализированные бутылки Coca-Cola Original и Coca-Cola Zero 250 мл в стекле, банки 330 мл и бутылки 500 мл будут доступны в магазинах по всей стране с мая.