Из-за переоценки активов убытки Rīgas ūdens в прошлом году составили 18,275 млн евро

В 2024 году Rīgas ūdens инвестировало 35,59 млн евро, что примерно соответствует уровню 2023 года (35,61 млн евро). В прошлом году в проекты водоснабжения и канализации было инвестировано 12,26 млн евро, или 34,4%, в том числе в водоснабжение - 10,94 млн евро, в сбор сточных вод - 7,57 млн евро, в обновление оборудования - 1,85 млн евро, в очистку сточных вод - 1,7 млн евро, в производство воды - 1,26 млн евро.