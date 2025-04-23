В Литве хоронят погибшего в Украине добровольца, в то время как еще один эстонец пропал без вести на поле боя
В конце марта во время боевых действий на территории Украины пропал без вести 31-летний эстонский доброволец, сражавшийся в составе Вооруженных сил Украины, обстоятельства его исчезновения пока неизвестны, пишет Rus.Postimees.
Украинские военные официально считают его пропавшим без вести в ходе боевых действий (английский термин - missing in action). Он числится пропавшим с 27 марта. Когда и где именно пропал эстонский солдат, украинские военные не раскрывают. Известно лишь то, что он исчез во время боевых действий.
По информации Postimees, речь идет о добровольце из Эстонии, который присоединился к Украинскому иностранному легиону. До недавнего времени он служил в 4-м батальоне легиона, который официально является учебным подразделением. Поскольку он пропал во время боев, можно предположить, что обучение уже было завершено и он находился в одном из боевых подразделений легиона на передовой. Как сообщает Postimees, ранее в Эстонии он не был профессиональным военным и не состоял в Силах обороны или Кайтселийте. Единственный военный опыт до Украины — срочная служба в Силах обороны Эстонии.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в боях за Украину погибли три эстонских добровольца.
В то же время сегодня в костеле Святого Игнатия в Вильнюсе состоится панихида по погибшему в Украине добровольцу Томасу Валентелису. Память погибшего добровольца почтят президент Гитанас Науседа, министр обороны Довиле Шакалене и главнокомандующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас. Томас погиб в прошлом месяце при выполнении боевого задания в составе Иностранного легиона украинских войск. Это второй литовец, погибший на украинском фронте.