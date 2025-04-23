В Литве хоронят погибшего в Украине добровольца, в то время как еще один эстонец пропал без вести на поле боя

По информации Postimees, речь идет о добровольце из Эстонии, который присоединился к Украинскому иностранному легиону. До недавнего времени он служил в 4-м батальоне легиона, который официально является учебным подразделением. Поскольку он пропал во время боев, можно предположить, что обучение уже было завершено и он находился в одном из боевых подразделений легиона на передовой. Как сообщает Postimees, ранее в Эстонии он не был профессиональным военным и не состоял в Силах обороны или Кайтселийте. Единственный военный опыт до Украины — срочная служба в Силах обороны Эстонии.