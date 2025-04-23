Кремль неожиданно пошел на уступки и готов заморозить линию фронта
Президент России Владимир Путин предложил остановить боевые действия против Украины по текущей линии фронта, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.
Как сообщает "Радио Свобода", на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге в начале апреля Путин также допустил отказ от претензий на части оккупированных Россией территорий, остающиеся под контролем Киева.
После этого, как утверждает Financial Times, США представили идеи урегулирования конфликта, включающие признание аннексированного Крыма российским и закрепление фактического контроля Москвы над частями четырех аннексированных регионов Украины — Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей.
Газета отмечает, что это первое с начала полномасштабной войны предложение Путина, в котором просматривается отказ от претензий на подконтрольные Киеву территории.
Вместе с тем европейские чиновники опасаются, что это может быть попыткой склонить президента США Дональда Трампа к принятию российских условий.
По данным Financial Times, Уиткофф помогает президенту США разобраться в деталях возможного соглашения, и в Белом доме надеются на приостановку боевых действий к 30 апреля, чтобы представить это как успех первых 100 дней президентства Трампа.