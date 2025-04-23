Эксперты спорят: как безопаснее распоряжаться средствами второго пенсионного уровня при выходе на пенсию
В прошлый четверг Министерство благосостояния выступило с предложением ввести как опцию возможность перевода капитала, накопленного на втором пенсионном уровне, в первый пенсионный уровень единовременным платежом за пять лет до достижения пенсионного возраста. Позднее в тот же день Банк Латвии направил в бюджетно-финансовую комиссию Сейма свои предложения, предусматривающие большую гибкость в использовании накопленного капитала второго пенсионного уровня.
Решения, предлагаемые двумя государственными учреждениями, различны по сути и направлены на удовлетворение интересов различных групп общества. После предыдущего финансового кризиса в нормативные акты до сих пор не внесены изменения, которые позволили бы в кризисной ситуации людям гибко изымать накопления со второго пенсионного уровня при выходе на пенсию, избегая тем самым выхода на пенсию в "неподходящий" момент, пишет Diena.
Как заявила руководитель компании по управлению инвестициями Swedbank Анжелика Добровольска, предложение министерства фактически означает внесение накопленного капитала в государственный бюджет в обмен на теоретически большую государственную пенсию.
"Это предложение означает, что человеку придется выбирать момент, когда вывести свои сбережения со второго уровня и добавить их к первому уровню. Это рыночный тайминг, как профессионалы называют ловлю момента на рынке. Даже профессиональным инвесторам редко это удается. При посредственной финансовой грамотности в Латвии очень вероятно, что многие сделают этот шаг именно в момент спада на рынке и потеряют еще больше денег", - пояснила Добровольска.
Также в таком случае жители теряют возможность передать этот капитал в наследство. По мнению Банка Латвии, чтобы уменьшить негативное влияние резких и существенных колебаний финансовых рынков, было бы полезно предоставить участникам государственной схемы фондированный пенсий возможность постепенно добавлять накопленный пенсионный капитал второго уровня к первому, продавая активы по частям. Этот вариант отличается от предложения Минблага одним существенным нюансом - не выводить всю сумму сразу. По мнению Банка Латвии, очень важно не добавлять капитал второго пенсионного уровня к первому уровню одним целым, поскольку продавать все активы в один день рискованно.