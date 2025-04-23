Эксперты спорят: как безопаснее распоряжаться средствами второго пенсионного уровня при выходе на пенсию

"Это предложение означает, что человеку придется выбирать момент, когда вывести свои сбережения со второго уровня и добавить их к первому уровню. Это рыночный тайминг, как профессионалы называют ловлю момента на рынке. Даже профессиональным инвесторам редко это удается. При посредственной финансовой грамотности в Латвии очень вероятно, что многие сделают этот шаг именно в момент спада на рынке и потеряют еще больше денег", - пояснила Добровольска.