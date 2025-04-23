В прошлом году Байба Браже в качестве зарплаты получила почти 100 000 евро! Что еще интересного в ее декларации?

В прошлом году Браже получила 75 073 евро зарплаты в Государственной канцелярии и 16 443 евро в Министерстве иностранных дел. Министр иностранных дел задекларировала 291 евро от Елгавского краевого самоуправления как прочий доход. Она получила 3 800 евро в качестве компенсации от Министерства климата и энергетики и 4 126 евро как проценты от Государственной казны.