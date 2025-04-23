Очередная попытка! Дом Москвы снова выставят на аукцион: стартовая цена - 2,142 млн евро

На первом аукционе, который завершился в сентябре 2024 года, Дом Москвы был выставлен на продажу со стартовой ценой 3,57 миллиона евро. Впоследствии стартовая цена была снижена на 20%, и объект был выставлен на второй аукцион за 2,856 млн евро, а на последующих торгах, завершившихся 9 декабря 2024 года, стартовая цена была снижена до 2,499 млн евро, однако и на этот аукцион не поступило ни одной заявки.